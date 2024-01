Rodriguinho indica Davi para o segundo Paredão do BBB 24

Hoje a gente conversou, foi bom, a gente colocou os pingos nos is. Porém, aquele dia, quando eu dei a pulseira para as meninas, eu prometi que não ia colocá-las no Paredão e eu tenho que manter a minha palavra . Rodriguinho

Ontem, Rodriguinho havia pré-indicado o Davi, Beatriz e Isabelle.

Antes do Paredão

Mais cedo, já na mira do Líder Rodriguinho, Davi chamou o cantor para conversar.

Na área externa, Davi falou que não se sente ameaçado por Rodriguinho. "Se você quiser me colocar no Paredão, não tem problema. Vou enfrentar o Paredão sem medo de ir ou de voltar, mas se eu voltar, você não vai ser a minha opção de voto"

Davi orientou Rodriguinho a jogar mais no reality. "Você é um camarada que está meio perdido no jogo e você tem que se encontrar mais no jogo. Você está aqui, de boa, mas o jogo começou. Eu não vejo você ainda como um grande jogador que eu possa eliminar porque eu não vejo você sendo essa pessoa que vai ganhar o jogo"