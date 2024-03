Fernanda tem DR sobre jogo com MC Bin Laden: 'Falou de mim para os outros'

Ficar p*to com o meu jogo é uma coisa. Mas falar de mim e querer me afetar para os outros? E para as pessoas que já não querem o meu bem na casa? Isso é perigoso. Fernanda

Bin tentou se defender: "A pessoa foi perguntar da situação do Marcus. Eu falei que a Fernanda estava dando uma volta em cima de mim jogando e não estava vendo o lado do Marcus. Que, se fosse para o Paredão e tivesse puxada, puxaria eu. Foi isso que falei."

A confeiteira replicou: "Você tem mania de achar muitas coisas. Já te falei isso 10 vezes e parece que ainda não entendeu: o Puxadinho joga com o que eles querem. Se a gente quer fazer algo para ter volume, tem que ser conveniente com o que eles querem. Da mesma forma que foi levantado Lucas, foi levantado Marcus."

O funkeiro ainda pontuou: "Quando fui tentar trocar uma ideia, você não conseguia me ouvir. Quando cheguei e falei: 'Pô, Fê, tu falou várias vezes que a Alane falou sua situação para a casa toda'. E poderia ter colocado ela no Sincerão, não eu."