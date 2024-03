Ex de Lucas busca terapia após brother flertar com Pitel: 'Muito doloroso'

Nesta madrugada (5), Camila Moura desabafou como tem sido o processo de ver Lucas Henrique cada vez mais próximo de Pitel no BBB 24 (Globo). A ex-esposa do brother disse que tem feito terapia e está tomando decisões pensando em seu futuro.

O que aconteceu

A ex do participante detalhou como está sendo o processo. "Fiquei o dia hoje mais reservada, mais off. Foi dia de terapia, dia de rever algumas coisas, de mexer em feridas. Tem sido um processo muito doloroso, as coisas seguem se encaminhando para um cenário trágico e, hoje, eu tive que tomar algumas decisões importantes para o meu futuro", revelou nos stories do Instagram.