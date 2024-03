'Dez lances de escada só para vir te dar bom dia'; diz sister sobre Lucas

Lucas Henrique foi ao quarto Gnomos do BBB 24 (Globo) dar um abraço de bom dia em Pitel, e após saída do brother, Fernanda disparou que ele desceu do Quarto do Líder "só pra isso."

O que aconteceu

Não é de hoje que Lucas Henrique, apesar de ter entrado casado no confinamento, tem demonstrado interesse em Pitel. Os colegas de confinamento estão observando o comportamento do rapaz que hoje, ao sair do Quarto do Líder, foi abraçar Pitel que ainda estava deitada.