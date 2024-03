Davi reclama de pratos sujos de Yasmin no BBB 24: 'Veio aqui tirar férias'

"O meu argumento com ela vai ser na atitude, não vai ser na fala, não. Se eu ganhar o Anjo, [dou] Monstro. Se eu ganhar Líder, [coloco no] Paredão. Vai ser na atitude agora", disse Davi.

Tá achando que veio aqui tirar férias? Não faz nada. Não lava... ela come a rapadura e larga ali em cima da mesa para quem tirar? Fica pegando as panelas sujas e larga dentro da pia ou em cima do fogão para quem lavar? Acha que tem empregada aqui? Veio para cá para tirar férias? Ela vai ver? Davi

Davi disse que continua achando a sister inútil, que não tem medo de usar essa palavra, e que a modelo "só sabe ficar se maquiando e botando a roupinha dela para ficar subindo e descendo."

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Michel Reprodução/Globo

