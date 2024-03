BBB 24: Davi e Isabelle discutem sobre Wanessa: 'Energia de briga'

"Fiquei um pouco triste com as palavras que foram faladas naquela briga", explicou Isabelle, se referindo à briga envolvendo Davi, Wanessa e Alane. "Não gosto dessa energia de briga".

Davi disse que a amizade dos dois foi naturalmente se distanciando, mas faz questão de ter a amiga ao lado. "[Nossa amizade] Passa da curva do jogo", disse Isabelle

A sister citou como tem jogado ao lado de Michel, Giovanna e Raquele, enquanto Davi se aproximou do Quarto Fadas — e que ela não se incomoda com isso.

"Questão de jogo é uma coisa que a gente não é conectado. Você joga com eles, conversa muito com eles de jogo. A gente pensa muito diferente nessa questão. Muitas das vezes eu tô sozinha e você tá com eles, mas não tô reclamando, tô só lembrando", disse a sister.

O brother acrescentou que entende o posicionamento de Isabelle "por ela ser mulher", mas que ela precisa analisar o que aconteceu.

"Eu sei que você é mulher e se coloca no lugar das mulheres, da Wanessa [?] que vem gritar e não quer ser gritada. Todo mundo aqui é ser humano e tudo aqui tem que haver respeito", disse Davi. "Mas você não pode se colocar só porque ela é mulher".