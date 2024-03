BBB 24: saída de Wanessa influenciará próxima eliminação? Veja a parcial

Será que vamos ter uma grande reviravolta no paredão desta semana do "BBB 24"?! Alane, Davi e Michel disputam a preferência do público nesta semana, e a grande expectativa é para saber se o motorista de aplicativo perdeu o favoritismo após a desclassificação de Wanessa Camargo.

O que diz a enquete

De acordo com a enquete UOL, atualizada às 9h55, Davi não corre grande risco de sair do jogo por enquanto. Ele aparece em segundo lugar com 36,91% dos votos.

Nas redes sociais, o brother foi bastante criticado por uma parte do público. Muitos concluíram que Davi teve uma reação exagerada ao apontar que Wanessa teria o agredido na madrugada do último sábado.