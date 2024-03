Com Simple Plan deliciosamente caótico, festival retoma clima dos anos 2000

O clima era de nostalgia no Allianz Parque, em São Paulo. O line-up do festival I Wanna Be Tour, que teve início neste sábado (2), na capital paulista — e segue para Curitiba (neste domingo, 3), Recife (6 de março), Rio de Janeiro (9 de março) e Belo Horizonte (10 de março) — transportou o público para os anos 2000, com a apresentação de Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T's e Fresno.

O festival, que reuniu 50 mil pessoas, pega carona numa espécie de revival dessa cena musical forjada no início dos 2000, com uma sonoridade muito marcante e característica da época, construída a partir do pop-punk, do hardcore e do emo. Esse resgate, que também passa por outras áreas como moda e séries de TV, é impulsionado principalmente pela geração Z, formada por pessoas que nasceram de 1995 a 2010, que 'descobriu' a cena e a fez viralizar nas redes sociais.

I Wanna Be Tour realiza o sonho de todos os emos