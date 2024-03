I Wanna Be Tour reúne 12 atrações em uma grande festa emo em São Paulo

Acontece em São Paulo, durante o dia todo de hoje (2/3), a estreia do festival itinerante I Wanna Be Tour, com ingressos esgotados. O evento, no Allianz Parque, ainda passa por mais quatro cidades (Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte).

O que aconteceu?

Doze bandas nacionais e estrangeiras do estilo emo embarcaram nessa jornada! São elas Fresno, Plain White T's, Mayday Parade, Pitty, Boys Like Girls, Asking Alexandria, The Used, All Time Low, The All American Rejects, NX Zero, A Day to Remember e Simple Plan.

A banda brasileira NX Zero era uma das mais aguardadas do festival, mesmo depois de ter rodado o país no ano passado com a turnê "Cedo ou Tarde". Em entrevista a Splash nos bastidores do I Wanna Be Tour, o vocalista Di Ferrero contou que foi uma turnê dos sonhos: "Tudo muito lindo".