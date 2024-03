Fãs esperam Simple Plan e NX Zero por mais de 10 h em SP: 'Cara e coragem'

Os fãs das bandas Simple Plan e NX Zero já faziam fila para entrar no festival I Wanna Be Tour, no Allianz Parque, em São Paulo, antes mesmo de os portões abrirem, às 10h. As bandas sobem ao palco quase no fim do festival: NX Zero tem apresentação marcada para às 20h07, enquanto Simple Plan encerra os shows a partir das 22h13.

O que os fãs esperam

Carlos Gomez e Carina Martins esperavam na fila para entrar pouco antes das 10h. Carina foi focada para ver Simple Plan, já Carlos não abre mão de outras bandas, como A Day to Remember.