Nostalgia e cansaço do TikTok: bandas alternativas explicam a volta do emo

As bandas Plain White T's e Boys Like Girls fizeram sucesso nos anos 2000 com um estilo alternativo e hits como "Hey There Delilah" e "Two Is Better Than One". Hoje, se apresentam no festival I Wanna Be, que reúne bandas nacionais e internacionais de pop punk e rock.

Em entrevista a Splash, os artistas opinam sobre a volta do movimento emo, seus maiores sucessos e a vinda ao Brasil para a turnê.

Para Martin Johnson, do Boys Like Girls, a falta de autenticidade das músicas do TikTok trouxe de volta estilos como o emo e o rock. "Depois da pandemia, a indústria fonográfica contratou vários artistas do TikTok, pessoas nunca fizeram um show e estavam compondo para um computador, para um algoritmo. As pessoas queriam voltar a uma época em que a música tinha autenticidade, emoção. Um tempo mais simples, mais puro, com boas memórias."