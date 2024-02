Rodriguinho diz ter ido ao BBB para ser ouvido e subir 'degrau intelectual'

Rodriguinho, que se despediu do BBB 24 (Globo) ontem (27), explicou qual foi o seu propósito ao entrar no reality show.

"Na minha carreira eu já tinha feito de tudo e eu queria dar uma guinada. O público do BBB é diferente, não é o mesmo da música […] mesmo com pontos supostamente negativos, eu fui para um lugar que eu não tinha. Era um pouco disso que eu queria no BBB: ser ouvido. O programa te dá uma cara. Ele me projetou de uma forma que eu nunca havia me projetado para o Brasil", contou em entrevista ao UOL.