Jesuíta Barbosa tem bumbum maquiado para filme sobre Ney Matogrosso

Jesuíta Barbosa mostrou, em suas redes sociais, um vídeo bem inusitado de seu bumbum sendo borrifado com maquiagem nos bastidores do filme "Homem com H".

O que aconteceu

Jesuíta Barbosa, que interpretará Ney Matogrosso no longa de Esmir Filho, mostrou um vídeo em seus stories de seu bumbum sendo preparado para uma cena. A cinebiografia contará a vida do artista que quebra preconceitos e se torna um dos maiores nomes da música brasileira. O projeto contará com a participação do próprio Ney Matogrosso.