'Coisa mais difícil da minha vida': como é o doc de Jennifer Lopez

O especial "This Is Me... Now: Uma História de Amor", da Jennifer Lopez já está disponível no Prime Video. A produção é uma espécie de filme e faz parte de três lançamentos da cantora, com o álbum homônimo e um documentário mostrando os bastidores.

Mesmo com anos de carreira, JLo revela ter sentido grande dificuldade ao desenvolver este projeto. Splash conversou com a cantora em uma entrevista com a imprensa.