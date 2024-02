Jennifer Lopez arranca extensão de cabelo durante apresentação; veja

Um vídeo da apresentação de Jennifer Lopez ontem (3) no programa Saturday Night Live que tem circulado nas redes mostra a cantora tendo um problema com sua extensão de cabelo.

Enquanto cantava a música "Can't Get Enough", ela arrancou a extensão, que havia se soltado e já caia sobre seu rosto, e a jogou no palco.

O momento foi transmitido ao vivo na televisão norte-americana, mas a artista continuou cantando, sem pausar o show por conta do imprevisto.