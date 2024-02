Jennifer Lopez mostra mamilos 'fake' em novo clipe

Jennifer Lopez, 54, apostou em um sutiã de mamilo realista no videoclipe de sua nova música.

O que aconteceu

As roupas da cantora fizeram com que os fãs achassem que ela está com os mamilos à mostra. No vídeo lançado na segunda-feira, 29, ela aparece em algumas cenas usando um biquíni preto e um sutiã de mamilo realista

Os fãs reagiram ao suposto mamilo da cantora. "Uau, JLo com mais de 50 anos está fazendo o que fazia há 20 anos. Incrível. Ela trabalha muito e esse é o resultado. Que inspiração", disse um seguidor. "Toda vez que eu não quiser ir para a academia vou assistir esse vídeo novamente. JLo está arrasando!", afirmou outro.