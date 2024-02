Rodriguinho diz que sister é puxa-saco do BBB: 'Preciso me proteger de mim'

Ele também disse que "está tendo que conviver com coisas que não convivo" e citou Davi: "O dia que esse menino gritar comigo vai acabar minha carreira [..] Preciso me proteger de mim. Não é do Davi, não é da Cunhã [Isabelle]".

Rodriguinho incluiu Beatriz na lista e disse que "não aguentaria" conviver ou ter um amigo como ela em sua vida. "A gente não aguenta esse tipo de coisa, puxa-saco", disse.

Wanessa respondeu que Beatriz é mais "deslumbrada" com o reality do que "puxa-saco".

"Eu não sei que tipo de troca que ela quer", disse o cantor, citando a justificativa de Beatriz pata votar nele. "Qual tipo de troca quer, tomar banho comigo? Quer que eu fique babando seu ovo, igual todo mundo fica, achando legal o que você faz? Isso não vai ter de mim. Estou fazendo 46 anos de idade, você tem 24, não tem como ter uma troca legal com ela. Vou falar sobre o quê com ela? Sobre o Brás toda hora?"

Rodriguinho continuou dizendo que a sister é muito nova e não consegue ter uma boa troca com ela. Ele ainda citou o exemplo de Pitel: "Ela tem maturidade. É outra vivência".

O cantor disse, novamente, que o prêmio em dinheiro não é problema para ele. "Quantos três milhões eu já ganhei na vida, o que mudou? Eu tá aqui de novo? O que vocês vão fazer diferente, do que já fizeram com o dinheiro?