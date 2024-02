Isabelle pede desculpas a Matteus após Sincerão: 'Fiquei um pouco irritada'

Matteus concordou: "E tu vai absorvendo, absorvendo e daqui a pouco explode".

A sister admitiu ter ficado estressada com o Sincerão: "Eu guardo muito, eu calculo o tempo certo de falar, eu não sou explosiva, eu sou mais do diálogo, eu guardo muito para mim e tal. E eu percebi que ontem eu não consegui, eu fiquei um pouco irritada".

O gaúcho compreendeu, mas fez uma ressalva: "Mas acontece, não tem problema, eu entendi... eu me coloco no lugar de vocês também (...). Só cuida o que tu vai falar. Não vai falar alguma coisa que, na hora que te acalmar, tu vai se arrepender, só isso". Com isso, a dançarina pediu desculpas a ele.