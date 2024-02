Isabelle diz não confiar em Rodrigo e Fernanda e lamenta falta de embates

"Eu percebo que eu não confio muito no Rodriguinho, depois de ontem principalmente. Falar de jogo... eu acho que vocês perceberam que eu nunca confiei tanto", disse Isabelle.

A sister ainda citou Fernanda, incluindo a sister na lista de quem "não confia", e disse que sabe que Raquele e Giovanna jogam com a confeiteira.

"Queria conversar com vocês sobre isso, porque eu percebo que eu posso ser uma opção lá. Agora mais do que nunca, tendo em vista o grupo como está. Eu sei que vocês...", disse.

"Jamais", respondeu Raquele.

Isabelle ainda disse que queria entender a opinião das sisters e pediu sigilo sobre o assunto.

"Tô um pouco confusa sobre isso, porque eu me dou com todo mundo e eu me sinto um pouco confusa por me dar com todo mundo. Ninguém quer arrumar problema aqui comigo. Não tenho nada para falar de ninguém", disse.