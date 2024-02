Vaza áudio de Ana Clara antes de ação patrocinada no BBB 24; veja

Os participantes não ouviram a fala da apresentadora. O áudio vazou apenas para quem assina o serviço de streaming.

A gafe repercutiu no X (antigo Twitter). "Não tanto quanto falam do fenômeno Davi", rebateu um espectador. "Mas também estão passando fome só com miojo e ovo. Na tua edição, você também falava", brincou outra. "A Xepa tem fome", reforçou uma terceira.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Fernanda Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

