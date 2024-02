'Cidade de Deus' foi inspiração para a criação de 'Bob Marley: One Love'

"Bob Marley: One Love", a cinebiografia do Rei do Reggae, já chegou aos cinemas brasileiros. No entanto, o que muitos não sabem, é que "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, foi uma inspiração para o filme.

Conheça o nosso canal no WhatsApp de filmes e séries

Em entrevista a Splash, o diretor Reinaldo Marcus Green ("King Richards: Criando Campeãs"), contou que, durante o primeiro encontro com Ziggy Marley, filho de Bob, usou o filme brasileiro como exemplo.