Mãe de Davi sobre amizade de Isabelle: 'Quando está mal, Davi fortalece'

Elisângela Brito, mãe de Davi do BBB 24 (Globo), opinou mais uma vez sobre a amizade do filho e de Isabelle.

O que aconteceu

A mãe do brother definiu que Isabelle só procura Davi quando precisa. "Quando ela está mal, ela vai lá, o Davi fortalece ela. Mas quando ela está bem, ela vai compartilhar com os outros", declarou no podcast PodZé.