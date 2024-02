Mãe de Davi questiona Isabelle e cita nora: 'Mani deve estar sofrendo'

Elisângela Brito, mãe de Davi, questionou a amizade com Isabelle no BBB 24 (Globo) e citou a nora, Mani, sobre o que achava da relação dos dois.

O que aconteceu

Mãe de Davi comentou o que dizem para ela sobre as trocas do filho com Isabelle. "Por onde tenho passado, homens, mais homens, e mulheres... os homens dizem assim: 'rapaz, eu não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle, não, viu?'. As mulheres têm dito assim: 'eu teria ido lá, arrancado, as malas dele estariam prontas'", disse em vídeo no Instagram.