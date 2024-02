Bin se desculpa por treta com Michel, que confessa: 'Achei que ia apanhar'

MC Bin Laden conversou com Michel no BBB 24 (Globo) e pediu desculpas pelo bate-boca que teve com o professor na última semana.

O que aconteceu

Na última semana, Bin e Michel discutiram por rumores de votos — o funkeiro chamou o brother de "professorzinho", "plantinha", "falso" e "mentiroso".