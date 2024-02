Mãe de Isabelle 'não vê maldade' em relação da filha com Davi no BBB 24

Jaqueline Nogueira, mãe de Isabelle do BBB 24 (Globo), não vê maldade na relação da filha com Davi dentro do programa. Eles entraram juntos na casa e, desde então, são muito próximos.

O que aconteceu?

Apesar de comentários nas redes sociais apontando um possível romance entre eles, Jaqueline nega: "Eu não vejo maldade. Como mãe, sei a índole da minha filha, e falam que são como irmão lá dentro", disse em entrevista ao Globo.