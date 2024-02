Coincidência? 'Pantanal' e 'Renascer' repetem mortes por tretas do passado

Escritas por Benedito Ruy Barbosa, as novelas "Renascer" e "Pantanal" foram um sucesso em suas versões originais, e o mesmo pode ser dito dos remakes, assinados por Bruno Luperi. Inclusive, o neto do autor acabou herdando alguns problemas que impactaram as produções do avô.

Dois personagens foram mortos por conta de problemas nos bastidores. Para o público que tinha esperanças de ver em "Renascer" a história tomar novos rumos, Luperi já adiantou que manterá as mortes escritas pelo avô, da mesma forma que aconteceu em "Pantanal".

Destino selado

Na primeira versão de "Renascer", em 1993, o personagem José Venâncio, na época interpretado por Taumaturgo Ferreira, morreu de forma trágica em uma emboscada.