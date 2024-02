Festa deste sábado emociona brothers do BBB 24

A festa deste sábado (24) no BBB 24 (TV Globo) promete fortes emoções para os brothers. Com shows de Xande de Pilares e Joelma, a festa ainda conta com mensagens do público.

O que aconteceu

As sisters Bia, Alane e Isabelle ficaram muito emocionadas com a revelação dos nomes das atrações musicais da festa deste sábado.