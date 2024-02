BBB 24: Rodriguinho brinca com Davi e sisters chamam a atenção: 'Meu genro'

Rodriguinho brincou com Davi e recebeu uma bronca de suas aliadas no BBB 24 (TV Globo). Ele ainda brincou e chamou Davi de 'genro', por sua proximidade com Pitel

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Rodriguinho brincou com Davi dizendo que o brother estava parecendo o cantor Naldo quando uma canção do carioca tocou na festa deste sábado (24).