Davi confessa desconfiança em Isabelle no BBB 24: 'Jogando dos dois lados'

Durante a festa do BBB 24 (Globo), que aconteceu na manhã deste domingo (25), Davi desabafou com Matteus sobre sua relação com Isabelle dentro do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi citou a aproximação que Isabelle teve com Giovanna e Michel com Isabelle. Ele disse que, quando tentou se aproximar do grupo, a nutricionista vetou sua participação no papo.