MC Bin Laden comenta término com Giovanna no BBB 24: 'Pensei no lá fora'

MC Bin Laden contou para Lucas que terminou sua relação com Giovanna no BBB 24 (TV Globo). O músico comentou que sonhou com outra pessoa de fora da casa e decidiu finalizar o relacionamento.

O que aconteceu

Lucas e MC Bin Laden, que estão no Castigo do Monstro, conversavam na sala. MC Bin Laden revelou que sua relação com Giovanna chegou ao fim.