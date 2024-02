Sisters ouvem pedido de Rodriguinho: 'Vou pedir pro público me eliminar'

A líder Beatriz ouviu um pedido de Rodriguinho caso seja indicado ao próximo Paredão no BBB 24 (TV Globo). Ele pediu para ser eliminado, e Bia acha que o brother não sairá do reality.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Beatriz usou um de seus créditos para ouvir a conversa do quarto Gnomo, e ouviu um comentário de Rodriguinho. Alane e Leidy também comentaram a fala do brother.