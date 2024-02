'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 26/02 a 01/03

Quinta-feira, 29 de fevereiro

Bernardo confessa a Romeu que a chuteira era um presente para Téo, e o menino fica chateado com tantas mentiras do pai. Julieta observa Patrick e Karen. Romeu recebe uma carta como se Téo fosse o autor e vice-versa. Eles se encontram e descobrem que nenhum dos dois escreveu a carta de fato. Bernardo declara a Amanda e Téo que deseja assumir a paternidade e se aproximar mais do garoto.

Sexta-feira, 01 de março

Téo fala para Bernardo que não faz sentido ele aparecer agora e bancar o pai. Pórcia confronta Vitor e mostra as imagens da câmera de segurança do Monter Mercado. Julieta se depara com Rosalina no apartamento de Lívia e sente ciúme. Amanda fica preocupada com a ideia de Téo gostar mais da outra família do que dela. Mariana atrapalha o encontro de Daniel e Telma para avisar que Julieta desapareceu.