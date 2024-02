'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 05 a 10/02

Segunda-feira, 05 de fevereiro

Hélio confronta Leandro e diz que Glaucia e Fred são inexperientes para liderar o CEC. Daniel não consegue terminar com Domitila. Vitor não respeita Pórcia como gerente. Hélio diz a Clara que jamais perdoará Leandro. Fausto leva Pórcia para jantar no Armazém e, sem ela saber, convida Daren também. Bassânio fica aflito.

Terça-feira, 06 de fevereiro

Mauro e Mariana se divertem no encontro. Karen pede desculpa na frente dos amigos pelo que fez com Romeu. Téo é atropelado ao tentar salvar Sofia. Vitor entra no computador de Pórcia para sabotar o estoque do mercado. No hospital, o médico diz que Téo precisará de transfusão de sangue e nenhum dos familiares é compatível.

Quarta-feira, 07 de fevereiro

Mini avisa as crianças do Pedalzera que eles precisam da autorização dos pais para continuar no CEC. Vera fica brava com Pórcia. Sofia se sente culpada pelo acidente de Téo. Domitila pergunta para Daniel se ele quer terminar com ela. Amanda procura Bernardo para conversar.