'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 12 a 16/02

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Fred substitui Enzo no CEC temporariamente. Bernardo conta para Téo que ele foi o doador de sangue. Vitor diz a Vera que vai trabalhar meio período no mercado e no CEC. Alex desabafa com Lívia. Téo diz a Bernardo que não quer conviver com a família Monteiro. Daniel acha que Domitila está armando contra o restaurante. Patrick avisa Karen que quer se afastar dela.

Terça-feira, 13 de fevereiro

Téo passa mal, o hospital liga para Bernardo, mas quem atende é Vera, que não entende o motivo da ligação. O menino precisa de cirurgia no fígado. Hélio desconfia do interesse de Vitor no CEC. Karen fala para Ellen sobre a morte do pai, e a caçula acha que ele morreu por causa dela. Vera cobra respostas de Bernardo.

Quarta-feira, 14 de fevereiro

A cirurgia de Téo é um sucesso. Daren convida Pórcia para morar na Inglaterra e ela diz que tem namorado. Vitor diz para Glaucia aumentar o preço dos produtos da lanchonete e desviar parte do dinheiro para eles. No hospital, Julieta escuta uma conversa e descobre que Bernardo é o pai de Téo. Pórcia diz a Bassânio que recebeu uma proposta de emprego na Inglaterra. Bernardo explica a Vera que Amanda não quer nada da família, mas que ele vai assumir todas as responsabilidades do filho.