Renata Heilborn vive 'dias ruins' pós-traição de Courrege e Carol Barcellos

Em outro post, Renata é elogiada pela energia que passa, mesmo em momentos tensos. "Confesso para você que nem eu sei de onde vem essa energia. Mas, segundo a minha avó, é desde que nascemos. Meu tesão pela vida bate todo o resto", afirma.

Após a traição dupla, Heilborn diz se ainda acredita em amizade: "Como não acreditar, gente?! Se hoje eu tô aqui, se eu tô feliz, se eu tô vivendo os melhores momentos da minha vida, também é por causa dos meus amigos. Quando estava difícil até de respirar, foram os meus amigos que não saíram do meu lado nem por um segundo, se revezando entre visitas e mensagens de WhatsApp, ligações de FaceTime, pra ter certeza que tudo ia ficar bem. Foram eles que seguraram a minha barra, que 'trabalharam' incessantemente pra que eu relembrasse todos os dias que ter amigo é a melhor coisa do mundo. E que valia a pena. Eles fazem isso até hoje. Eu e minhas amigas falamos muito umas pras outras que alma gêmea mesmo somos nós. E eu tenho certeza disso. Conexões de verdade nem sempre precisam de tempo, precisam de corações abertos. E parece que nos últimos tempos virou missão até do Universo, porque só aparece gente especial no meu caminho. A vida é feita pra ser compartilhada, amigos. E não é por causa de uma pessoa que eu deixei de acreditar nisso. Meus amigos são a melhor coisa que eu tenho", diz.

A jornalista reflete sobre o seu segredo para seguir em frente em meio a notícias turbulentas. "Seria tão bom se tivesse uma receita mágica, mas não tem. Volta e meia a vida embola mesmo e a gente precisa enfrentar situações difíceis. Eu tenho muita sorte de ter uma rede de apoio muito enorme. Minha família é incrível, meus amigos estão sempre por perto e eu faço terapia. Sem terapia, não dá. Não dá mesmo", reforça.

E eu não coloco nenhum sentimento para debaixo do tapete. Deixo eles virem e sinto até a raiz, para que eles possam seguir e me deixar seguir também. Autoconhecimento é o nosso maior aliado , conclui.

Renata também recebeu uma cantada, que fazia referência à traição de Marcelo e Carol. "Casa comigo? Não haverá madrinhas", escreveu o internauta. "Pqp, eu ri. Desculpa, Deus", respondeu.