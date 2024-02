Primogênito de Luana Piovani vai morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil

Luana Piovani contou que o filho mais velho, Dom, decidiu morar no Brasil com o pai, Pedro Scooby.

O que aconteceu

A atriz mora em Portugal e decidiu realizar o desejo do menino de 12 anos de mudar de país. "O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", admite.