Ex de Marcelo Courrege desabafa sobre traição com amiga: 'Dá o que tem'

Ela aproveitou para alfinetar Courrege e Barcellos. "Tem dor que não dá para reviver e não vale a pena. Se tem uma coisa que está no meu controle neste momento é a forma que quero seguir daqui em diante. E eu escolho só deixar coisas boas no meu caminho. Cada um dá o que tem. O que o outro devolve é apenas responsabilidade do outro. E cada um que se resolva com as voltas que o mundo dá."

Essa versão minha que vocês estão conhecendo é a versão mais quebrada de todas, tá? De milhões de maneiras. Mas garanto também que é a melhor, a mais forte. Está tudo bem, gente, vamos seguir.

O que aconteceu

Barcellos assumiu o namoro com o também jornalista da Globo Marcelo Courrege, no último fim de semana, na Sapucaí. A ex dele, Renata Heilborn, então fez um desabafo em suas redes, dizendo que teria sido traída pelo então marido e Barcellos — que foi sua madrinha de casamento.

Carol Barcellos negou essa versão dos fatos. Em declaração enviada a Leo Dias, ela afirmou: "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste."