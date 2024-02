Equipe de Fernanda muda emoji e explica a troca: 'Veio aí a nova era'

Antes de entrar no programa, escolheu o emoji de onça para representá-la. No entanto, com o pedido dos fãs após a discussão com Alane, a equipe de Fernanda acatou.

Fernanda ganhou o apelido de loba por não ter medo do confronto. A gíria foi inspirada na música "A loba", de Alcione, que trata de uma mulher "doce e dengosa", mas que esconde uma "loba debaixo da pele de gata". A referência serve também para quem tem posicionamentos mais incisivos.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER