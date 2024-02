Equipe de Pitel após beijo de Davi: 'Esperamos que a produção a chame'

Davi beijou o rosto de Pitel na última festa do BBB 24 (Globo) e a equipe da sister se pronunciou. Em postagem, pediu para a Globo ouvir a participante e destacou que "não esvaziará pautas importantes".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A equipe de Pitel se pronunciou sobre o envolvimento com o Davi. "Queremos ouvir a Pitel antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ela falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois, em muitas situações, não sabemos nem como reagir, e vale ressaltar que no momento ela estava bêbada", reforçou no X (antigo Twitter).