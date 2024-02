Equipe de Davi rebate acusações de importunação sexual: 'Merece respeito'

Após Davi beijar o rosto de Pitel no BBB 24 (Globo), o brother foi acusado de importunação sexual nesta quinta-feira (22). A equipe rebateu as acusações e pediu respeito.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A equipe rebateu as acusações de importunação sexual. "Está cada vez mais cansativo rebater as imputações de crimes ao Davi que vêm ocorrendo. A todo momento procuram incriminá-lo por condutas não condizentes a crimes e isso somente revela a insatisfação das pessoas em enxergarem alguém como ele em posição de destaque no jogo", escreveu em post no X (antigo Twitter).