Aproximação de Davi com Pitel em festa assusta sisters: 'Pode se ferrar'

Ao ver a aproximação entre Davi e Pitel na festa do BBB 24 (Globo), Alane e Beatriz reprovaram o comportamento do brother e apontaram que ele poderia se comprometer negativamente no jogo.

O que aconteceu

Alane e Beatriz questionaram o comportamento de Davi na festa após exagerar na bebida alcoólica. "Por um pequeno deslize, ele pode se ferrar", salientou a bailarina.