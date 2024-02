Dieguinho: Exagerada, Beatriz corre risco de espantar patrocinadores

O jeito da sister pode afastar contratos publicitários. "A audiência não aguenta mais esse exagero, essas propagandas, esse bordão de Brasil do Brasil repetido a cada 10 segundos lá dentro. Acho que ela ainda tem tudo para ser um sucesso comercial, mas precisa saber dosar. Esse excesso de emoção acaba ofuscando quem ela é, ou até mesmo a mensagem que ela quer passar. Porque não dá para prestar atenção na mensagem".

Leão Lobo avalia que Beatriz precisa falar mais sobre a própria história. "Falta conteúdo para a Bia. Não adianta falar Brasil, Brasil e não mostrar conteúdo, tudo tem que ter um fundamento. Ela tem uma história sofrida que a gente sabe, mas ela ainda não mostrou ainda isso. Ela não fala disso, acho que ela precisava se mostrar mais, falar sobre ela mesma."

Ele diz que o exagero pode atrapalhar a carreira de atriz. Eu participei de uma websérie de um amigo meu, e nem sabia que a Bia estava no elenco. Ela faz um dos papéis principais. E ele me mandou a parte dela, ali você vê ela como atriz também exagerada. Isso é péssimo para um ator, aquela coisa histriônica demais. Ela precisa consertar isso, e não tem nada a ver com a alegria. O problema é esse exagero, que é constrangedor.

