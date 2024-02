Maldição do casal no 9º Paredão? Anny e outras eliminadas viveram affairs

Após "maldição do rosa" ser retomada com a eliminação de Deniziane do BBB 24 (Globo), outra teoria foi especulada: a "maldição do casal" no 9º Paredão.

O que aconteceu

Deniziane formou casal com Matteus e foi eliminada, assim com as nonas eliminadas das últimas edições. Laís Caldas e Larissa — do BBB 22 e do BBB 23, respectivamente — foram eliminadas no 9º Paredão depois de se envolverem amorosamente na casa e levantaram a hipótese sobre a "maldição do casal".