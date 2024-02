Invasor do BBB 24 deixa carta com mensagem misteriosa: 'Nos vemos na final'

Os brothers foram surpreendidos na tarde de hoje (21) ao entrarem na casa do BBB 24 (Globo) e perceberem uma carta de um "invasor".

O que aconteceu

Os brothers precisaram passar alguns minutos na área externa do BBB 24, enquanto um "invasor" passeava pela casa. Trata-se de um quadro da Globo em que personalidades são convidadas a gravar dentro do ambiente, sem nenhum contato direto com os brothers.