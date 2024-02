Deniziane reclama após eliminação: 'É muita falsidade, estou assustada'

A ex-sister ficou surpresa e declarou: "Gente, é muita falsidade, cara! Eu estou assustada. E a gente não perde nada por ter um coração bom, puro, acreditar nas pessoas, porque ali não tem como ver tudo. Mas amanhã a gente bate um papo no Mais Você e vocês veem o que não concordei, o que achei absurdo e com o que eu me surpreendi".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Começar e terminar relacionamento no jogo Reprodução/Globoplay Ser do grupo das fadas Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay Ter fama de planta Reprodução/Globoplay Não ter grandes embates Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

