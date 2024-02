Parcial do UOL mostra o que eliminou Deniziane em Paredão contra Fernanda

Outros pontos indicados como relevantes para a sua eliminação foram "o começo e o término do relacionamento" com Matteus e "não ter grandes embates". As alternativas somaram 23,99% e 23,02% dos votos, respectivamente.

Já para o público do UOL, o que menos contribuiu para a sua saída do programa foi "ser planta" e "do grupo das fadas", opções que contabilizaram 19,89% e 8,55% dos votos.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Começar e terminar relacionamento no jogo Reprodução/Globoplay Ser do grupo das fadas Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay Ter fama de planta Reprodução/Globoplay Não ter grandes embates Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER