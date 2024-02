A volta da 'maldição do rosa'? Look de Anny para eliminação chama atenção

O look de Deniziane na noite de sua eliminação do BBB 24 (Globo) chamou atenção: isso porque a ex-sister optou por uma roupa cor-de-rosa e resgatou a "maldição do rosa".

O que aconteceu

Anny foi eliminada no 9º Paredão com 52,02% dos votos: ela disputou a berlinda contra Fernanda (47,12%) e Matteus (0,82%).