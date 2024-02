Eliminação de Deniziane tem mais votos de final que coroou Amanda campeã

A eliminação de Deniziane no 9º Paredão do BBB 24 (Globo) superou a votação da final da edição passada do reality.

O que aconteceu

Paredão entre Deniziane, Fernanda e Matteus supera votação da final do BBB 23. Enquanto o Paredão teve 97.266.884 votos e bateu recorde da temporada atual, a final da edição anterior contabilizou 76.290.810 votos no Gshow.