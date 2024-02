Nono Paredão do BBB 24 bate recorde da temporada: '64 milhões de votos'

O programa de hoje já começa com recorde de votação da temporada e recorde do novo sistema de votação, com o voto da torcida e o voto único. Tadeu

Por volta de 22h30, o apresentador informou que o Paredão já acumulava mais de 64 milhões de votos.

Enquanto a edição mostrava o perfil dos emparedados, foi exibido que, por minuto, a berlinda estava recebendo 372 mil votos.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado final 1 Fernanda 68,38%

2 Deniziane 28,01%

3 Matteus 3,61% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER