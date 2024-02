Deniziane encontra mãe de Matteus após eliminação: 'Coração está leve'

Deniziane foi eliminada do BBB 24 (Globo) e encontrou a mãe de Matteus. A ex-sister registrou o momento e elogiou a "quase sogra".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Deniziane encontrou a mãe de Matteus e se emocionou. "Gente, conversando com ela, depois de a gente ler tantos julgamentos — porque as pessoas não conseguem ver o outro lado da história —, meu coração está leve. Ela, que é a pessoa principal da vida dele, conseguiu me entender e estou mais tranquila. O que a gente tiver para viver aqui fora, independente se os outros estão julgando ou não, a gente vai viver e a gente vai ser forte", disse em um story do Instagram.